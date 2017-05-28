США, Сенегал и Саудовская Аравия вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира

Сборные США и Саудовской Аравии сыграли вничью в матче 3-го тура группового турнира молодежного чемпионата мира. В другой встрече Сенегал и Эквадор обошлись без голов.

Таким образом, американцы и сенегальцы вышли в плей-офф с первого и второго мест соответственно, а команда Саудовской Аравии вошла в четверку лучших коллективов, занявших третьи места, и тоже сыграет в плей-офф.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Группа F

США - Саудовская Аравия - 1:1 (1:0)

Голы: Леннон, 40 (1:0). Аль-Амри, 74 (1:1).

Предупреждение: Картер-Викерс, 40.

Удаление: Картер-Викерс (С), 45.

Судья: Аро (Перу).

Тэджон. Стадион "Тэджон Стэдиум". 5460 зрителей.

Сенегал - Эквадор - 0:0

Предупреждение: Дианье, 68.

Удаление: Дианье (С), 90+3.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

Чонджу. Стадион "Чонджу Стэдиум". 11047 зрителей.