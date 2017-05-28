США, Сенегал и Саудовская Аравия вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира

Сборные США и Саудовской Аравии сыграли вничью в матче 3-го тура группового турнира молодежного чемпионата мира. В другой встрече Сенегал и Эквадор обошлись без голов.
Таким образом, американцы и сенегальцы вышли в плей-офф с первого и второго мест соответственно, а команда Саудовской Аравии вошла в четверку лучших коллективов, занявших третьи места, и тоже сыграет в плей-офф.
Чемпионат мира
Сборные до 20 лет
Группа F
США - Саудовская Аравия - 1:1 (1:0)
Голы: Леннон, 40 (1:0). Аль-Амри, 74 (1:1).
Предупреждение: Картер-Викерс, 40.
Удаление: Картер-Викерс (С), 45.
Судья: Аро (Перу).
Тэджон. Стадион "Тэджон Стэдиум". 5460 зрителей.
Сенегал - Эквадор - 0:0
Предупреждение: Дианье, 68.
Удаление: Дианье (С), 90+3.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
Чонджу. Стадион "Чонджу Стэдиум". 11047 зрителей.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/national/worldtwenty/2017/groups/