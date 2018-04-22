"Спартак" разгромил "Ахмат" в молодежном первенстве чемпионата России

"Спартак" в матче 27-го тура первенства чемпионата России среди молодежных команд забил "Ахмату" четыре безответных мяча.
Таким образом, красно-белые поднялись на пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. "Ахмат" занимает предпоследнее место, имея в активе 22 очка.
Молодежные команды
27-й тур
"Спартак" (Москва) – "Ахмат" (Грозный) – 4:0 (1:0)
Голы: Миронов, 17 – с пенальти (1:0). Лопатин, 55 (2:0). Маркитесов, 80 (3:0). Прошляков, 90+1 (4:0).
Судья: Качанов (Орел).
22 апреля. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2017-2018/