Реакция Мутко на гол Жемалетдинова в матче отбора ЧЕ-2019. Видео

Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко присутствует на матче отборочного этапа чемпионата Европы-2019 между сборными России и Австрии. Россияне вышли вперед в счете после того, как Рифат Жемалетдинов на 27-й минуте реализовал пенальти. Мутко эмоционально отреагировал на гол.

Трансляция матча Россия U21 - Австрия U21