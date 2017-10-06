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Реакция Мутко на гол Жемалетдинова в матче отбора ЧЕ-2019. Видео

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Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко присутствует на матче отборочного этапа чемпионата Европы-2019 между сборными России и Австрии. Россияне вышли вперед в счете после того, как Рифат Жемалетдинов на 27-й минуте реализовал пенальти. Мутко эмоционально отреагировал на гол.

Трансляция матча Россия U21 - Австрия U21

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КОММЕНТАРИИ (1)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

А чудиле--мотористу не стыдно??? На ТАКОМ ЛУГУ коров пасти "zaпадлo" --- все голяшки свои могут переломать.... Но, фром=май=харту -- по*****.... Не ему же ноги калечить!!!!

15:52