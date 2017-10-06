Реакция Мутко на гол Жемалетдинова в матче отбора ЧЕ-2019. Видео

Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко присутствует на матче отборочного этапа чемпионата Европы-2019 между сборными России и Австрии. Россияне вышли вперед в счете после того, как Рифат Жемалетдинов на 27-й минуте реализовал пенальти. Мутко эмоционально отреагировал на гол.
Трансляция матча Россия U21 - Австрия U21
Реакция Мутко на гол Жемалетдинова pic.twitter.com/SvotJzGXcl– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 6 октября 2017 г.
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
А чудиле--мотористу не стыдно??? На ТАКОМ ЛУГУ коров пасти "zaпадлo" --- все голяшки свои могут переломать.... Но, фром=май=харту -- по*****.... Не ему же ноги калечить!!!!
15:52