23:25 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Николай Писарев: "Мое будущее в молодежной сборной РФ решится после разговора с Мутко"

0
0
0

Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев после заключительной игры отборочного турнира чемпионата Европы-2017 с Финляндией (1:1) заявил, что его будущее в команде зависит от разговора с президентом РФС Виталием Мутко. В своей группе россияне заняли пятое место с девятью очками, опередив сборную Фарерских островов, но уступив Германии, Австрии, Финляндии и Азербайджану.

– В ближайшее время, надеюсь, будет встреча с президентом РФС, чтобы как можно быстрее решить вопрос по моему будущему, – цитирует "Р-Спорт" Писарева. – Хочу ли я остаться на посту тренера молодежки? Все зависит от разговора с президентом РФС.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161011/1110636597.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий