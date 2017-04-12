Молодежная сборная России сыграет с Узбекистаном и Турцией

Молодежная сборная России в рамках подготовки к отборочному турниру Euro-2019 проведет два товарищеских матча, сообщает официальный сайт РФС. 27 мая подопечные Евгения Бушманова встретятся с Узбекистаном, а 1 июня - с Турцией. Поединки пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора, который продлится с 24 мая по 1 июня.

С 28 августа по 6 сентября у россиян запланирован второй тренировочный сбор. В ходе него команда проведет первые матчи отборочного турнира чемпионата Европы - с Арменией (31 августа) и Гибралтаром (5 сентября). Оба поединка пройдут дома.

Со 2 по 11 октября у россиян состоится очередной учебно-тренировочный сбор, в ходе которого они сыграют дома с Австрией (6 октября) и на выезде с Сербией (10 октября).

Заключительный тренировочный сбор пройдет у России с 6 по 15 ноября. 10 ноября молодежка сыграет с Арменией, а 14 ноября - с Италией. Обе игры пройдут на выезде.