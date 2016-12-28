Михаил Галактионов: "Столкнулись с кадровыми проблемами при подготовке к мемориалу Гранаткина"

Главный тренер юношеской сборной России для игроков не старше 17 лет Михаил Галактионов рассказал о проблемах команды в преддверии мемориала Валентина Гранаткина. Турнир пройдет с 7 по 22 января в Санкт-Петербурге.

- В связи с рядом обстоятельств мы начнем подготовку к мемориалу Валентина Гранаткина только 3 января, - цитирует официальный сайт РФС Галактионова. - В этот день команда собирается и выезжает в Санкт-Петербург, где будет готовиться вплоть до старта турнира. Контрольных игр в рамках этого учебно-тренировочного сбора у нас не запланировано.

К сожалению, при формировании состава на сбор мы столкнулись с кадровыми проблемами. Большинство основных игроков отсутствуют, но, безусловно, в списке есть ребята, которые принимали участие в отборочном турнире чемпионата Европы-2016 до 17 лет. Тем не менее, мы, конечно, ставим задачу выступить успешно, победить на домашнем турнире.

Что касается наших соперников по групповому этапу, то в настоящее время я просматриваю игры с их участием, знакомлюсь с ними. Первую встречу на турнире мы проведем против Индии, которая в преддверии Мемориала Гранаткина сыграет контрольный матч со сборной Санкт-Петербурга - там мы ее и просмотрим. Команды Латвии и Беларуси увидим уже по ходу соревнования.