Мексика обыграла Вануату на молодежном ЧМ при судействе Карасева

В Корее стартовал чемпионат мира для игроков не старше 20 лет. Англия разгромила Аргентину, Германия уступила Венесуэле, а Мексика переиграла Вануату. Последнюю встречу судила бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Групповой турнир

1-й тур

Венесуэла - Германия - 2:0 (0:0)

Голы: Пенья, 51 (1:0). Кордова, 54 (2:0).

Аргентина - Англия - 0:3 (0:1)

Голы: Калверт-Льюин, 38 (0:1). Армстронг, 52 (0:2). Соланке, 90+3 - с пенальти (0:3).

Удаление: Мартинес (Ар), 78.

Вануату - Мексика - 2:3 (0:2)

Голы: Манганья, 10 (0:1). Сиснерос, 25 (0:2). Кало, 52 (1:2). Уилкинс, 62 (2:2). Альварес, 90+4 (2:3).