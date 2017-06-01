Маркус Тюрам: "Фамилия не мешает мне жить"

Нападающий молодежной сборной Франции Маркус Тюрам признался, что его фамилия очень известна в Корее, где сейчас проходит чемпионат мира для игроков не старше 20 лет. Тем не менее, 19-летний сын известного экс-защитника "Ювентуса" и "Барселоны" Лилиана Тюрама не ощущает дискомфорта из-за славы своего отца.

- Фамилию Тюрам знают в Корее, - цитирует L'Equipe Тюрама-младшего. - Это не удивительно, поскольку мой отец играл здесь на чемпионате мира в 2002 году.

- Не жалеете ли вы, что ваша фамилия известнее вас?

- Нет, живу как живу. Это не беспокоит меня.

- Но ваш отец, кажется, защищает много вас...

- Это правда. Но на его месте любой отец в мире защишал бы своего сына. Он знает все мои недостатки. Он сказал мне, что я должен быть спокойным и не говорить слишком много в прессе.