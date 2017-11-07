Максименко и Кучаев вызваны в молодежную сборную Росиии

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев и вратарь "Спартака" Александр Максимов вызваны в молодежную сборную России. Футболисты призваны заменить травмированных товарищей.

– Изменения вызваны заменами и травмами, – цитирует ТАСС старшего тренера молодежной сборной Евгения Бушманова. – Вместо Игоря Обухова (вратарь "Тюмени") вызван Максименко, Евгения Назарова (защитник "Краснодар-2") заменил Кучаев, у Никиты Калугина (защитник московского "Динамо") умер дедушка, но надеюсь, что после матча с командой Армении он к нам присоединится.

Сейчас команда готовится к отборочному турниру Чемпионата Европы-2019 против команды Армении. Встреча состоится 10 ноября в Ереване, начало – в 14.00 по московскому времени.