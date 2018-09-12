Евгений Бушманов: "Время Чалова еще придет и он сможет себя проявлять в сборной"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" после поражение от Сербии (1:2) в отборочном матче чемпионата Европы рассказал, почему на поле не вышел нападающий Федор Чалов​.

– А почему Чалов не вышел на замену?

– Думаю, что нужны были все-таки большие нападающие. Поэтому выпустили Соболева, чтобы он смог побороться вверху и на стандартах.

– Нет опасений, что Чалов не поймет вашего решения по составу?

– Нет. Надеюсь, Федя все понимает. Его время еще придет и он сможет себя проявлять в сборной. Но сборная и клуб – разные вещи. В ЦСКА у него сейчас получается с приходом Эрнандеса. Дай бог, чтобы он и дальше забивал. (Виталий Айрапетов)

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