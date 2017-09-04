Евгений Бушманов: "Молодежная сборная России приложит все усилия для победы над Гибралтаром"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы U-21 против Гибралтара отметил, что у предстоящего соперника мало опыта, но много азарта. Специалист также подчеркнул, что россияне недосчитались двух очков в предыдущей игре с Арменией (0:0)

– В матче с Арменией мы недосчитались 2 очков, но способны наверстать упущенное, – цитирует "Тульский футбол" Бушманова. – В матче с Гибралтаром мы настроены на победу, будем улучшать качество игры. Настроение у команды нормальное.

Сборная Гибралтара – молодая команда, у нее мало опыта, но много азарта. Мы приложим все усилия для того, чтобы победить. Надеемся, что придет много болельщиков.