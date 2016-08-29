Ефремов и Зуев присоединятся к молодежной сборной России перед игрой с Австрией

Сегодня молодежная сборная России заехала на базу в Новогорск, где начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы-2017 U-21 с Фарерскими островами (2 сентября, Тофтир, стадион "Тофтир") и Австрией (6 сентября, Химки, стадион "Арена Химки"), информирует официальный сайт РФС. В понедельник у команды пройдет вечерняя тренировка, а на следующий день, 30 августа, она отправится на Фарерские острова. В ночь со 2-го на 3-е сентября молодежная сборная России вернется домой, где продолжит тренироваться в преддверии игры с Австрией.

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Николаем Писаревым вызвал в команду 22-х футболистов: вратари Михаил Бородько ("Уфа"), Мирослав Лобанцев ("Локомотив" Москва), Александр Селихов ("Амкар" Пермь),

защитники Дмитрий Живоглядов ("Уфа"), Илья Зуев, Максим Карпов (оба – "Зенит" Санкт-Петербург), Вячеслав Караваев ("Спарта" Чехия), Виталий Лысцов ("Тондела" Португалия), Эльмир Набиуллин ("Рубин" Казань), Никита Чернов ("Енисей" Красноярск), Денис Якуба ("Кубань" Краснодар),

полузащитники Дмитрий Баринов ("Локомотив" Москва), Игорь Безденежных ("Уфа"), Аяз Гулиев ("Спартак" Москва), Алексей Евсеев ("Зенит" Санкт-Петербург), Рифат Жемалетдинов ("Рубин" Казань), Дмитрий Коробов ("Урал"), Аршак Корян ("Витесс" Голландия), Сергей Макаров ("Минск" Беларусь), Александр Ташаев ("Динамо" Москва),

нападающие Алексей Гасилин ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Слован" Чехия),

После игры с Фарерскими островами и возвращения в Москву, 3 сентября, к команде дополнительно присоединятся полузащитники Дмитрий Ефремов ("Оренбург") и Александр Зуев ("Спартак" Москва).