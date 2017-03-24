Дмитрий Ульянов: "Опасностей у наших ворот не было, за исключением двух штрафных…"

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Ульянов после матча 2-го тура элитного раунда чемпионата Европы-2017 с Венгрией (1:2) отметил, что команде нельзя было "садиться" назад, чтобы удержать счет. По словам наставника, особых опасностей у своих ворот не было, за исключением двух штрафных ударов.

- Эмоций мало. После 73-й минуты пропустили с двух штрафных ударов… Не считаю, что мы плохо сыграли в концовке встречи в обороне, – цитирует Ульянова официальный сайт РФС. – Была ошибка Шитова, которую он героически исправил, потом подача углового, когда наш игрок увернулся от мяча. Но это наши ошибки. Мы сами создали для себя проблемные моменты, которые вылились в два штрафных, которые мы безобразным образом сами себе "привезли".

Поле было шикарное, классный стадион. Мы согласились переехать на этот стадион, перенести матч с нашей базы. Важно, чтобы зрители приходили на стадион, ребята выступали в такой атмосфере. Играть было гораздо приятнее, чем на том поле, где мы проводили первый матч. По первому тайму у нас вообще не было проблем, у наших ворот практически не было опасностей, только какие-то полумоменты. Очень строго сыграли в обороне, сами создали много возможностей для взятия ворот. Думаю, если бы Лопатин реализовал момент перед самым перерывом, то игра была совершенно другая. Но сколько мы ни говорили ребятам, что не надо удерживать победный счет, наверное, не достучались до них. Получилось так, что отошли к своим воротам, много теряли мяч, пытались обезопасить свои ворота. Ну и моя, наверное, ошибка на 80-й минуте, когда мы подавали угловой. Не докричался до ребят, что не надо подавать, надо разыгрывать мяч. При ничейном результате победа с Израилем в последнем туре выводила бы нас в финальную часть континентального первенства, поэтому мы максимально хотели выиграть матч с Венгрией. К сожалению, впервые в моей практике нам забили два гола со штрафных примерно из одной и той же точки.

Мы изучали Венгрию. Знали, что Собозлай – ведущий игрок команды, обладает хорошим пасом, вся игра соперника через него и шла. Мы старались его больше контролировать, и это получалось – только пару раз ему удалось опасно разыгрывать мяч. Однако два его штрафных стоили нам результата в этом матче. В свою очередь, мы сами создали достаточно голевых моментов, но, наверное, недостаток мастерства не позволил их реализовать. Надо работать над этим компонентом на тренировках, в том числе в клубах. Футболист должен быть квалифицированным, забивать моменты, которые у него есть.

Стартовый состав мы решили не менять, во встрече с Венгрией на хорошем газоне планировали увидеть в игре то, что отрабатывали на тренировках. Колесниченко вышел на поле после травмы, он – мужественный парень, старался изо всех сил, но не показал всего, что умеет, из-за последствий повреждения. Он говорил, что еще может играть, но я видел, что его уже надо менять.

В перерыве говорили ребятам, что надо продолжать строго играть в обороне, не давать сопернику возможности что-то нам противопоставить, не "садиться" назад. И, в общем, опасностей у наших ворот не было, за исключением двух штрафных…

В заключительном матче с Израилем в составе будут изменения – из-за перебора желтых карточек пропускают матч Колесниченко и Челидзе. Сборную Израиля мы знаем очень хорошо, играли против них четыре раза. Нам нужно только побеждать, другого выхода у нас нет. Не думаю, что у соперника в этом матче будет какое-то преимущество, им тоже надо выигрывать.