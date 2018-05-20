Даниил Фомин – о контрольном матче с Кипром: "В такую погоду нужно уметь играть"

Полузащитник молодежной сборной России Даниил Фомин отметил, что тяжелые погодные условия в товарищеском матче со национальнйо командой Кипра (3:0) стали хорошим опытом для молодых игроков.

- Результатом, конечно, довольны, но игра была тяжелая: погодные условия серьезно повлияли на характер встречи, - приводит официальный сайт РФС слова Фомина. - В первом тайме не могли взломать насыщенную оборону соперника. Но в перерыве произошли перестановки, тренер подсказал, как справиться с защитой, и мы забили три мяча, заслуженно выиграв. Это хороший опыт для нас: на таком поле и в такую погоду тоже нужно уметь играть. Мы приспособились и даже в таких условиях имели серьезное преимущество. Сбор? Сбор был полезным: провели две игры, почувствовали друг друга, вспомнили игровые связи. Было приятно увидеть ребят, а сейчас в хорошем настроении уходим в отпуск. Считаю, что заслужили его!