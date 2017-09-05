Бушманов рассчитывает, что молодежка будет играть не только в Москве

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов сообщил, что РФС постарается проводить матчи команды не только в Москве. Во вторник, 5 сентября, россияне в Туле во встрече отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года разгромили Гибралтар (3:0).

- Ближайшие домашние матчи уже расписаны, а следующие будут только осенью будущего года. Но мы обязательно будем учитывать тот факт, чтобы играть не только в Москве, - цитирует ТАСС Бушманова.

Отметим, что следующий матч российской молодежки состоится 6 октября. Встреча пройдет на "Открытие Арене", после чего команда Бушманова проведет четыре выездных матча.