Борис Игнатьев: "Категорически против отставки Бушманова"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев призвал не увольнять Евгения Бушманова с поста главного тренера молодежной национальной команды после невыхода в финальную часть Евро-2019.

- Конечно же, следует сожалеть, что мы не вышли в финальную стадию чемпионата Европы. Плохо, что проиграли два последних матча - Сербии и Австрии, - цитирует "РИА Новости" Бушманова. - Но я выступаю категорически против отставки главного тренера Евгения Бушманова. Он уже набил шишек на этой должности, прекрасно знает, что такое молодежный футбол с его сложностями. А если придет новый тренер, то будет потеряно время, которое уйдет на знакомство и подготовку.

Честно говоря, настроение после матча не совсем похоронное. Одна из целей юношеских и молодежной сборных, где собраны лучшие и талантливые игроки, занять хорошее место в таблице. Другая - подобрать футболистов, кто в дальнейшем сможет играть в главной сборной страны. Эта команда достойно выступила. Она показывала интересный и содержательный футбол. Сегодня из этого состава затерялся лишь (Даниил) Фомин, остальные играют в основе своих клубов. Задача РФС - не потерять ребят для первой сборной.