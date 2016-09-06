Александр Селихов: "Молодежной сборной России очень стыдно перед болельщиками и обидно"

Вратарь молодежной сборной России Александр Селихов после матча отборочного раунда чемпионата Европы-2017 против Австрии (1:1) заявил, что не видел момент голевого удара в свои ворота. В преддверии матча россияне уже не имели шансов на выход в финальную часть турнира.

– Мы имели преимущество в игре, хотя были невынужденные ошибки у нас, – цитирует "Р-Спорт" Писарева. – В целом турнирное положение никак уже не давило на нас, нужно было выйти на игру еще более раскрепощенными. Мы были способны победить сегодня. У австрийцев один удар – один гол. Думаю, я мог отразить этот удар, но я не видел момент удара. Даже не получилось прыгнуть.

Мы хотели порадовать сегодня болельщиков, но, увы, не получилось. При этом я не считаю, что сборная Австрии по потенциалу превосходит нас. У нас игроки индивидуально сильнее, чему австрийцев. Мы виноваты всей командой, что лишились шансов в борьбе за выход на Euro. Очень стыдно перед болельщиками и обидно.