Александр Гришин: "Во втором тайме матча с Гибралтаром играли в пять форвардов"

Главный тренер юношеской сборной России для игроков не старше 19 лет Александр Гришин посетовал на большое количество упущенных моментов в матче отборочного турнира чемпионата Европы против Гибралтара (6:0). По словам специалиста, команда хотела создать как можно более крупную разницу в счете.

- Матч сложился для нашей команды неплохо, ведь мы одержали уверенную победу. Расстраивает тот факт, что упустили большое количество голевых моментов, - цитирует официальный сайт РФС Гришина. - Во втором тайме мы выпустили еще двух нападающих, стали играть по сути в пять форвардов. Хотели сделать счет как можно более крупным, чтобы на всякий случай иметь хорошую разницу забитых и пропущенных мячей. Благодаря увеличению числа атакующих игроков нам удалось создать множество голевых моментов, однако реализация была очень слабой. Здесь сказался недостаток мастерства и волнение, однако хочу поблагодарить ребят: они старались и хотели выиграть крупнее.

6:0 – неплохой результат, качество игры меня тоже устроило. Будем работать дальше, сейчас нас ждут два дня восстановления, после чего нужно побеждать в матче с Румынией. Тогда проблем с выходом в следующую стадию не возникнет.

- Футболисты Гибралтара играли довольно грубо, как обстоят дела со здоровьем наших ребят?

- Голубев и Евгеньев получили небольшие повреждения. Думаю, они не помешают сыграть им в следующих матчах. Футболисты Гибралтара в некоторых моментах действовали грубо из-за того, что не успевали за нашими футболистами. Им приходилось фолить, некоторые фолы были очень жесткими и некрасивыми. Ребята молодцы, что не стали отвечать. Мы предупреждали, что в случае чего арбитры не станут церемониться. Хорошо, что избежали ненужных карточек.