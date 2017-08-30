Александр Гришин: "Иван Игнатьев сейчас в молодежной сборной, но мы рассчитываем на него"

Главный тренер юношеской сборной России (игроки 1999 года рождения) Александр Гришин остался доволен работой команды в рамках учебно-тренировочного сбора. Сбор стартовал 28 августа на базе в Рублево, завершится он контрольным матчем с Италией 5 сентября.

- К ребятам претензий по тренировкам нет, - цитирует официальный сайт РФС Гришина. - Игроки находятся в хорошей форме, что, в частности, подтвердили проведенные нами тесты. Единственная проблема – двое ребят из "Краснодара" заболели, поэтому мы их отправили домой. Также Иван Игнатьев, подходящий нам по возрасту, находится сейчас в распоряжении молодежной сборной, но мы рассчитываем на него в дальнейшем. Сегодняшняя тренировка была посвящена групповым взаимодействиям. У нас уже были втягивающие и тактические занятия, поэтому сегодня мы дали ребятам много игровых упражнений. Сейчас мы работаем в недельном цикле и готовимся к встрече с Италией.

Ребята в команде собрались позитивные, все схватывают на лету, работать в таком коллективе приятно. Хорошая атмосфера в команде важна, но самое главное – успешно выступить в квалификации Euro-2018, занять первое место в своей группе. У нас осталось всего три контрольных матча перед стартом официальных игр, нужно провести их с максимальной пользой и определиться с итоговым составом команды на отборочный раунд.