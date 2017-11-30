01:05 | Футбол — Италия

"Торино" вышел в 1/8 финала Кубка Италии, где сыграет с "Ромой"


"Торино" в матче 4-го раунда Кубка Италии обыграл "Карпи" - 2:0. По голу в этой встрече забили Яго Фальке и Андреа Белотти

Команда вышла в 1/8 финала турнира. В следующей стадии туринцы сыграют с "Ромой".

Кубок Италии

4-й раунд 

"Торино" - "Карпи" - 2:0 (2:0)

Голы: Яго Фальке, 18 (1:0). Белотти, 32 (2:0). 

"Торино": Милинкович-Савич, Де Сильвестри, Молинаро, Бонифаци, Лянко, Акуа, Базелли (Густафссон, 61), Вальдифиори, Яго Фальке (Эдера, 74), Ньянг (Бойе, 54), Белотти.

Предупреждение: Молинаро, 66. 

Судья: Иллуцци.

29 ноября. Турин. Стадион Olimpico Grande Torino.

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