"Торино" вышел в 1/8 финала Кубка Италии, где сыграет с "Ромой"

"Торино" в матче 4-го раунда Кубка Италии обыграл "Карпи" - 2:0. По голу в этой встрече забили Яго Фальке и Андреа Белотти.
Команда вышла в 1/8 финала турнира. В следующей стадии туринцы сыграют с "Ромой".
Кубок Италии
4-й раунд
"Торино" - "Карпи" - 2:0 (2:0)
Голы: Яго Фальке, 18 (1:0). Белотти, 32 (2:0).
"Торино": Милинкович-Савич, Де Сильвестри, Молинаро, Бонифаци, Лянко, Акуа, Базелли (Густафссон, 61), Вальдифиори, Яго Фальке (Эдера, 74), Ньянг (Бойе, 54), Белотти.
Предупреждение: Молинаро, 66.
Судья: Иллуцци.
29 ноября. Турин. Стадион Olimpico Grande Torino.