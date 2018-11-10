"Парма" обыграла "Торино"

"Парма" победила "Торино" в матче 12-го тура чемпионата Италии (2:1). Победный гол забил нападающий Роберто Инглезе.

"Парма" набрала 17 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. "Торино" с таким же количеством баллов осталось на 9-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

12-й тур

"Торино" - "Парма" - 1:2 (1:2)

Голы: Жервинью, 9 (0:1). Инглезе, 25 (0:2). Базелли, 37 (1:2).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Джиджи (Дзадза, 48), Иццо, Эйна, Ринкон, Сориано (Беренгер, 58), Базелли (Париджини, 82), Яго Фальке, Белотти.

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Бастони, Барилла, Скоццарелла (Дейола, 77), Грасси, Бьябьяни (Гаццола, 69), Жервинью, Инглезе (Чераволо, 69).

Предупреждения: Барилла, 27. Сепе, 45. Ринкон, 82. Гальоло, 85. Де Сильвестри, 86. Дейола, 89.

Судья: Масса.

10 ноября. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".

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