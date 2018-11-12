Массимилиано Аллегри: "Поражение от "МЮ" пошло на пользу "Ювентусу"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри остался доволен игрой команды в матче чемпионата Италии с "Миланом" (2:0). По его мнению, проигрыш "Манчестер Юнайтед" (1:2) в Лиге чемпионов пошел команде на пользу.

– Поражение от "МЮ" сыграло положительную роль, потому что мы извлекли урок, – цитирует Sky Italia Аллегри. – В матче с "Миланом" играли более собранно, стараясь не пропустить. Во втором тайме немного снизили темп. Думаю, стоило больше бить издали, чтобы поддерживать давление на ворота соперника. Порой даже хорошая игра не приносит победу. Иногда нужно играть проще.