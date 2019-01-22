Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл в суд Мадрида по делу о неуплате налогов. Сегодня португальцу должны вынести наказание.

В 2017 году форварда, выступавшего за "Реал" обвинили о неуплате налогов на общую сумму порядка 14,8 миллиона евро.

Роналду принял обвинения и должен будет выплатить штраф в размере 19 миллионов евро с лишением свободы на 23 месяца. Данный срок будет условным, поскольку по законам Испании первое тюремное заключение автоматически становится условным, если не превышает 24 месяца.