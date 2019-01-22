Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл в суд Мадрида по делу о неуплате налогов. Сегодня португальцу должны вынести наказание.
В 2017 году форварда, выступавшего за "Реал" обвинили о неуплате налогов на общую сумму порядка 14,8 миллиона евро.
Роналду принял обвинения и должен будет выплатить штраф в размере 19 миллионов евро с лишением свободы на 23 месяца. Данный срок будет условным, поскольку по законам Испании первое тюремное заключение автоматически становится условным, если не превышает 24 месяца.
Ronaldo in court for tax evasion charge https://t.co/aBgDLT90ZA pic.twitter.com/BqD3fYRauH– Zulqarnain Mubashar (@ZulqarnainMuba1) 22 января 2019 г.
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