12:07 | Футбол — Италия

Криштиану Роналду прибыл в суд Мадрида

Обсудить
1
 
22 января. Мадрид. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес.Роналду будут судить в Испании. Посадят?

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл в суд Мадрида по делу о неуплате налогов. Сегодня португальцу должны вынести наказание. 

В 2017 году форварда, выступавшего за "Реал" обвинили о неуплате налогов на общую сумму порядка 14,8 миллиона евро. 

Роналду принял обвинения и должен будет выплатить штраф в размере 19 миллионов евро с лишением свободы на 23 месяца. Данный срок будет условным, поскольку по законам Испании первое тюремное заключение автоматически становится условным, если не превышает 24 месяца.

 

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы других СМИ