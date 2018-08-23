Джованни Бранкини: "Если бы Роналду не ушел из "Реала", у "Интера" был бы шанс подписать Модрича"

Известный итальянский агент Джованни Бранкини считает, что у "Интера" не было шансов заполучить полузащитника "Реала" Луку Модрича. По его словам, причина этого в том, что Криштиану Роналду ранее ушел из "Реала" в "Ювентус".

– В личной беседе мне директор "Интера" сказал, что Модрича подписать не получится, потому что Роналду ушел из "Реала". Если бы Криштиану остался, все могло быть иначе, – цитирует RMC Бранкини. – "Интер" пытался подписать Модрича, потому что сам игрок этого хотел. Но не думаю, что в январе миланцы попробуют сделать это снова.