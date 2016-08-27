Баштуш дебютировал в "Лацио" с поражения от "Ювентуса"

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле уступил "Ювентусу" – 0:1. Единственный гол на счету Сами Хедиры, который забивает во второй игре подряд. Эта встреча стала дебютной в составе "орлов" для экс-защитника "Ростова" Баштуша. Анголец провел на поле все 90 минут, отметившись несколькими выигранными единоборствами против Гонсало Игуаина во втором тайме.

Чемпионат Италии

Серия А

2-й тур

"Лацио" – "Ювентус" – 0:1 (0:0)

Гол: Хедира, 66.

"Лацио": Маркетти, Баштуш, де Фрай, Раду, Баста (Джорджевич, 72), Билья, Пароло, Лукаку (Габаррон, 63), Фелипе Андерсон, Иммобиле, Лулич (Милинкович-Савич, 59).

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Бенатиа, Кьеллини, Дани Алвес (Лихтштайнер, 73), Асамоа, Хедира, Лемина, Сандру, Дибала (Пьяца, 88), Манджукич (Игуаин, 65).

Предупреждения: Раду, 18. Сандру, 42. Лемина, 61.

Судья: Гвида.

27 августа. Рим. Стадион "Олимпико".