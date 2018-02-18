Автогол и мяч Пандева помогли "Дженоа" нанести первое в этом году поражение "Интеру"

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде уступил "Дженоа" - 0:2. Хозяева вышли вперед перед самым перерывом благодаря курьезному автоголу Андреа Раноккиа. А во втором тайме отличился экс-форвард черно-синих Горан Пандев. Причем забил он с передачи другого бывшего игрока миланцев Диего Лаксальта.

Генуэзцы одержали третью победу кряду и поднялись на 12-е место в турнирной таблице. Команда Лучано Спаллетти, несмотря на первое поражение в календарном году, осталась на четвертой строчке. Но уже в понедельник "Интер" может потеснить "Лацио", если римляне обыграют "Верону".

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

"Дженоа" - "Интер" - 2:0 (1:0)

Голы: Раноккиа, 45 - в свои ворота (1:0). Пандев, 59 (2:0).

"Дженоа": Перин, Рози, Сполли, Россеттини, Зуканович, Бертолаччи, Хильемарк, Бесса (Омеонга, 56), Лаксальт, Пандев (Лазович, 80), Галабинов (Лападула, 77).

"Интер": Ханданович, Раноккиа, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Шкриньяр, Валеро (Брозович, 76), Весино (Рафинья, 62), Гальярдини, Эдер, Кандрева (Пинамонти, 77), Карамо.

Предупреждение: Раноккиа, 27.

Судья: Фаббри.

17 февраля. Генуя. Стадион "Луиджи Феррарис".