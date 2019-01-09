Вячеслав Караваев: "В Спарте" мне помогал Радослав Ковач"

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев рассказал о выступлениях за пражскую "Спарту".

– "Спарта" хотела меня еще после "Дуклы". Даже Олег (Яровинский. – Прим.И.Р.) говорил, что есть интерес. Но только один человек в клубе настаивал на моей кандидатуре, остальные были категорически против. Взяли немца, который провел всего пять матчей за сезон. Я тем временем уехал в "Яблонец", где отыграл сезон еще лучше, чем в "Дукле", и в Лиге Европы себя показал. Вернулся, опять не получилось в ЦСКА закрепиться – и тут "Спарта" уже больше настойчивости проявила. Решила, что меня надо купить.

Когда переходил туда, понимал – это большой клуб. Его знают в Европе, он постоянно в группе Лиги Европы выступает. Мысли разные были – мало ли, перейду и, как в ЦСКА, играть не буду. Но, когда меня поставили на два матча, отыграл, наверное, лучше, чем когда-либо в жизни. После этого со стороны тренера Зденека Щасны доверие было полное. Весь сезон на этой ноте прошел. Он, кстати, сейчас вернулся и вновь возглавляет "Спарту". Рад за этого человека.

Кроме него, помогал мне и Радослав Ковач, работавший спортивным директором. По-русски с ним все время разговаривали, друг друга подкалывали – естественно, на армейско-спартаковскую тему. Я ему всегда напоминал про 5:1 в "Лужниках" – он в том матче играл. Ему тоже находилось что ответить. Смеялись по-доброму. В общем, все сложилось здорово, - сказал Караваев (Игорь Рабинер).

Полная версия интервью - здесь