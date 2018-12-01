"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Эмменом"

"Витесс" сыграл вничью с "Эмменом" в матче 14-го тура чемпионата Голландии - 1:1. Голами отличились Бриан Линссен и Джанер Кавлан. Отметим, что на 89-й минуте встречи Линссен не реализовал пенальти.

В составе команды Леонида Слуцкого 90 минут отыграл россиянин Вячеслав Караваев.

"Витесс" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

14-й тур

"Витесс" - "Эммен" - 1:1 (1:0)

Голы: Линссен, 31 (1:0). Кавлан, 51 (1:1).

Нереализованный пенальти: Линссен, 89 (мимо)

"Витесс": Эдуарду, Бюттнер, Караваев, Теландер, Дуки, Сереро, Беро (Брюнс, 84), Беренс (Фор, 69), Линссен, Эдегор, Дарфалу.

"Эммен": Схерпен, Бейл, Баккер, Кавлан, Фендорп, Зикман, Клок, Баннинк (Ариас, 85), Ниемейер (Мариниус, 77), Чакон, Янсен (Слагвер, 90+2).

Предупреждения: Бейл, 17. Кавлан, 81. Клок, 87. Сереро, 90+3. Чакон, 90+3. Мариниус, 90+3.

Судья: Кеттинг (Голландия).

1 декабря. Арнем. Стадион "GelreDome".

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