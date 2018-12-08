"Херенвен" разгромил в гостях "Виллем II"

"Херенвен" разгромил на выезде "Виллем II" со счетом 5:1.

После первого тайма гости вели в счете 2:1. Голы в их составе на свой счет записали Неманья Михайлович и Бен Ринстра, который реализовал пенальти. У "Виллема II" с передачи Араза Озбилиза отличился Атакан Аккайнак. Во втором тайме окончательный счет установили Михел Влап и Митчелл Ван Берген, на счету последнего дубль. Отметим, что на 390й минуте у хозяев удалился защитник Фрик Херкенс.

"Херенвен", благодаря этой победе, набрал 20 очков в 15 матчах, и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Голландии. "Виллем II" же остался на одиннадцатом месте с 16 баллами.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

15-й тур

"Виллем II" - "Херенвен" - 1:5 (1:2)

Голы: Михайлович, 15 (0:1). Аккайнак, 17 (1:1). Ринстра, 41 - с пенальти (1:2). Влап, 53 (1:3). ван Берген, 58 (1:4). ван Берген, 65 (1:5).

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Майснер, Данкерлуи, Паласиос, Анита, Езбилис, Краули (Саддики, 68), Аккайнак (Петерс, 46), Авдияй (Кру, 76), Фран Соль.

"Херенвен": Хан, Хеэг, Вауденберг, Флоранус (Шмидт, 83), Пири, Ринстра (Брейн, 75), Влап, ван Амерсфорт, Кобаяси, Михайлович (Рохас, 68), ван Берген.

Предупреждения: Авдияй, 47. Хеэг, 52. Майснер, 53. Шмидт, 90.

Удаление: Херкенс, 39.

Судья: Мулдер (Голландия).

8 декабря. Тилбург. Стадион Koning Willem II Stadion.