Жонатас – о дебюте за "Ганновер": "Чувствую себя как дома!"

Экс-форвард "Рубина" Жонатас не стал скрывать радости после своего дебюта за "Ганновер". В матче 2-го тура чемпионата Германии "красные" обыграли "Шальке" (1:0).
"Отличный старт! Отличная командная работа! Отличная атмосфера! Чувствую себя как дома!" – написал в своем Твиттере Жонатас.
Форвард уже через пять минут после выхода на поле забил победный гол. Напомним, что бразилец покинул "Рубин" из-за сложной финансовой ситуации в клубе. Казанцы, по неофициальной информации, выручили за него 8 миллионов евро.
Great start! Great team effort! Great atmosphere! Great 3 points! Feeling home! Gloria e Honra a ti Senhor 🙏🏼🙌🏼⚽️ pic.twitter.com/h7ylqK8JMa– Jonathas de Jesus 9 (@Jonathasjesus22) 27 августа 2017 г.