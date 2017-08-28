Жонатас – о дебюте за "Ганновер": "Чувствую себя как дома!"

Экс-форвард "Рубина" Жонатас не стал скрывать радости после своего дебюта за "Ганновер". В матче 2-го тура чемпионата Германии "красные" обыграли "Шальке" (1:0).

"Отличный старт! Отличная командная работа! Отличная атмосфера! Чувствую себя как дома!" – написал в своем Твиттере Жонатас.

Форвард уже через пять минут после выхода на поле забил победный гол. Напомним, что бразилец покинул "Рубин" из-за сложной финансовой ситуации в клубе. Казанцы, по неофициальной информации, выручили за него 8 миллионов евро.