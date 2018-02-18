Юпп Хайнкес: "Очень жаль "Вольфсбург". Нам немного повезло"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес сказал, что его команде повезло обыграть "Вольфсбург" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы вырвали победу, забив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время.

- Забив быстрый гол, "Вольфсбург" перешел к компактной обороне, - цитирует официальный сайт "Баварии" Хайнкеса. - В первом тайме нам было очень тяжело, нам было сложно комбинировать. Мы владели мячом, но не могли долгое время наладить свою игру. Тогда я понял, что так нам забить не удастся. По ходу второго тайма мы стали играть быстрее и четче.

После выхода на поле Томаса Мюллера, мы поменяли тактику под него, так как он очень подвижен, постоянно ищет свободные зоны и создает пространство для партнеров. Вскоре мы сравняли счет, что было очень важно. В концовке матча нам удалось вырвать победу. Можно утверждать, что нам немного повезло. Очень жаль "Вольфсбург", они отлично боролись.

Напомним, эта победа стала для "Баварии" 10-й подряд в бундеслиге. Кроме того, Хайнкес установил личный рекорд, впервые в карьере выиграв 13 матчей подряд во всех клубных турнирах.

Левандовски и Роббен подарили Хайнкесу рекорд