Юпп Хайнкес: "История о продаже Левандовски в "Реал" существует только в фантазиях прессы"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес в преддверии матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Реалом" подчеркнул, что мюнхенцы не будут продавать нападающего Роберта Левандовски. Ранее появилась информация, что летом поляк может перейти как раз в "Реал".

– Этот вопрос между клубами не обсуждался, он есть только в фантазиях прессы, – цитирует AS Хайнкеса. – Это все существует только в воображении журналистов. "Бавария" очень довольна Левандовски. Он хорошо играл в "Боруссии" и показывает лучший футбол после перехода в "Баварию". Забивает много, приносит пользу. Он все отдает команде и остается все время в форме, поэтому я даже не хочу обсуждать его будущее.