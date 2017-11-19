Юпп Хайнкес: "Говорил Видалю, что ему нужно что-то менять, если он хочет быть игроком основного состава"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес похвалил полузащитника Артуро Видаля за показанную форму в матче чемпионата Германии с "Аугсбургом" (3:0). Он признался, что ранее был недоволен состоянием чилийца.

– Две недели назад я говорил с Видалем, сказал ему, что недоволен его физическим состоянием и ему нужно что-то менять, если он хочет быть игроком основного состава, – цитирует AFP Хайнкеса. – Он считал иначе, не соглашался. Но после этой дискуссии Видаль замечательно тренировался. Результат виден по его игре.