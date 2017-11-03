Юлиан Вайгль: "Боруссия" уже доказывала, что может отбирать очки у "Баварии"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль в преддверии матча 11-го тура чемпионата Германии с "Баварией" выразил уверенность в том, что болельщики не будут ожидать от "шмелей" многого.

При этом хавбек подчеркнул, что дортмундцы уже неоднократно набирали очки в матче с мюнхенцами.

– Понятно, что не все будут ожидать от "Боруссии" многого. Нам не нужно выходить на поле с плохим настроением и играть напряженно, – приводит Goal.com слова Вайгля. – Необходимо получать удовольствие от футбола. Мы уже доказывали, что способны набирать очки в матчах с "Баварией".