Юлиан Нагельсманн: "В первом тайме "Хоффенхайм" играл недостаточно смело"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн поделился впечатлениями после матча с "Баварией" (1:3) в первом туре бундеслиги.

- В первом тайме мы не показали ту игру, что хотели. Мы играли недостаточно смело, слишком мало владели мячом, и поэтому нам пришлось побегать, - цитирует тренера официальный сайт "Баварии". - Мы заслуженно пропустили. Затем мы стали играть смелее и смогли оказать давление на "Баварию". Им не удавалось организованно выдвигаться на нашу половину поля. Потом были дикие 20 минут. В целом "Бавария" победила заслуженно.

В составе победителей отличились Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Арьен Роббен. У гостей гол в активе Адама Солои.