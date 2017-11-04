Ярмоленко и Обамеянг - в составе дортмундской "Боруссии" на матч с "Баварией"

Стали известны стартовые составы дортмундской "Боруссии" и "Баварии" на матч 11-го тура чемпионата Германии. Лидирующие в турнире мюнхенцы опережают после десяти туров дортмундцев на три очка.

"Боруссия": Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Топрак, Шмельцер, Кагава, Вайгль, Кастро, Ярмоленко, Пулишич, Обамеянг. Запасные: Вайденфеллер, Санчо, Шахин, Гетце, Геррейру, Толян, Шюррле.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Зюле, Роббен, Родригес, Коман, Левандовски. Запасные: Штарке, Рафинья, Боатенг, Руди, Видаль, Толиссо, Вридт.

Матч начнется в 22.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.