Воспитанник "Реала" дисквалифицирован на пять матчей чемпионата Германии

Полузащитник "Майнца" Хосе Родригес дисквалифицирован на пять матчей чемпионата Германии за грубый фол в игре 3-го тура бундеслиги против "Аугсбурга" (3:1). Испанец дебютировал в составе немецкого клуба на 85-й минуте встречи, но на 93-й был удален. Также он оштрафован на 10 тысяч евро.
21-летний Родригес является воспитанником "Реала", который дебютировал в главной команде мадридцев в сезоне-2012/13 при Жозе Моуринью.
José Rodríguez, ex del Real Madrid, destroza la pierna a un rival durante el Augsburgo-Mainz https://t.co/jVb4TJ3Mqx pic.twitter.com/DEX544fMIu– EcoDiario.es (@elecodiario) 18 сентября 2016 г.