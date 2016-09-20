Воспитанник "Реала" дисквалифицирован на пять матчей чемпионата Германии

Полузащитник "Майнца" Хосе Родригес дисквалифицирован на пять матчей чемпионата Германии за грубый фол в игре 3-го тура бундеслиги против "Аугсбурга" (3:1). Испанец дебютировал в составе немецкого клуба на 85-й минуте встречи, но на 93-й был удален. Также он оштрафован на 10 тысяч евро.

21-летний Родригес является воспитанником "Реала", который дебютировал в главной команде мадридцев в сезоне-2012/13 при Жозе Моуринью.