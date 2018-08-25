"Вольфсбург" победил "Шальке" на старте сезона бундеслиги

"Вольфсбург" обыграл "Шальке" в матче 1-го тура чемпионата Германии - 2:1. В других играх тура "Аугсбург" на выезде одолел "Фортуну", а "Айнтрахт" - "Фрайбург". "Герта" с минимальным счетом обыграла "Нюрнберг", а "Вердер" и "Ганновер" сыграли вничью.

Чемпионат Германии

Бундеслига

1-й тур

"Вердер" - "Ганновер" - 1:1 (0:0)

Голы: Вейдандт, 76 (0:1). Гебреселассие, 85 (1:1).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде (Й.Эггештайн, 82), Кайнц (Писарро, 67), Классен, М.Эггештайн, Крузе (Рашица, 52), Осако.

"Ганновер": Эссер, Зорг, Острцолек, Виммер, Антон, Швеглер (Бакалорц, 57), Уоллас, Майна (Харагути, 61), Фюллкруг, Асано (Вейдандт, 75), Бебу.

Судья: Брих.

"Фортуна" - "Аугсбург" - 1:2 (1:0)

Голы: Раман, 39 (1:0). Хинтереггер, 57 (1:1). Хан, 76 (1:2).

"Фортуна": Ренсинг, Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Циммер, Моралес, Циммерманн, Штегер (Кенан Караман, 67), Соботтка, Хеннингс (Дукш, 75), Раман (Лукебакио, 79).

"Аугсбург": Гифер, Хинтереггер, Гауэлеув, Макс, Байер (Дансо, 90+1), Каиуби (Ку Джа Чхоль, 69), Шмид, Грегорич, Хедира, Хан, Рихтер (Чи Дон Вон, 79).

Предупреждение: Циммерманн, 80.

Судья: Шмидт.

"Герта" - "Нюрнберг" - 1:0 (1:0)

Гол: Ибишевич, 27.

Нереализованный пенальти: Исхак, 84 (вратарь).

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Штарк, Миттельштедт (Ястржембски, 72), Торунарига, Лазаро, Дуда, Майер, Ибишевич (Груич, 88), Калу (Дардаи, 88).

"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Лайбольд, Бауэр (Эррас, 89), Мюль, Беренс (Кнелль, 81), Кубо, Петрак, Фукс, Салли (Паласиос Мартинес, 67), Исхак.

Предупреждения: Фукс, 36. Платтенхардт, 56. Ястржембски, 79. Бауэр, 80.

Судья: Вельц.

"Вольфсбург" - "Шальке" - 2:1 (1:0)

Голы: Брукс, 33 (1:0). Бенталеб, 86 - с пенальти (1:1). Гинчек, 90+4 (2:1).

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Виллиам, Камачо, Гилавоги (Герхардт, 46), Арнольд, Штеффен, Брекало (Мехмеди, 86), Вегхорст (Гинчек, 75).

"Шальке": Ферманн, Налду, Настасич, Сане, Рахман Баба, Калиджури, Сердар (Бенталеб, 83), Харит (Эмболо, 58), Маккенни, Ут, Бургшталлер (Тойхерт, 73).

Предупреждения: Виллиам, 15. Сане, 28. Гилавоги, 41. Маккенни, 47. Бургшталлер, 68. Вегхорст, 70. Герхардт, 79. Брукс, 85.

Удаление: Настасич, 65.

Судья: Иттрих.

"Фрайбург" - "Айнтрахт" - 0:2 (0:1)

Голы: Мюллер, 10 (0:1). Алле, 82 (0:2).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Штенцель, Франц, Хефлер, Гондорф, Петерсен, Вальдшмидт (Терраццино, 69), Нидерлехнер (Хелер, 73).

"Айнтрахт": Реннов, Тавата (Костич, 69), Да Коста, Виллемс, Сальседо, Н`Дика, Фернандеш, Торро, Гачинович (Блум, 88), Мюллер (де Гузман, 73), Алле.

Предупреждения: Мюллер, 49. Сальседо, 61. Гондорф, 62.

Судья: Грефе.