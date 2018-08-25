"Вольфсбург" победил "Шальке" на старте сезона бундеслиги

"Вольфсбург" обыграл "Шальке" в матче 1-го тура чемпионата Германии - 2:1. В других играх тура "Аугсбург" на выезде одолел "Фортуну", а "Айнтрахт" - "Фрайбург". "Герта" с минимальным счетом обыграла "Нюрнберг", а "Вердер" и "Ганновер" сыграли вничью.
Чемпионат Германии
Бундеслига
1-й тур
"Вердер" - "Ганновер" - 1:1 (0:0)
Голы: Вейдандт, 76 (0:1). Гебреселассие, 85 (1:1).
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде (Й.Эггештайн, 82), Кайнц (Писарро, 67), Классен, М.Эггештайн, Крузе (Рашица, 52), Осако.
"Ганновер": Эссер, Зорг, Острцолек, Виммер, Антон, Швеглер (Бакалорц, 57), Уоллас, Майна (Харагути, 61), Фюллкруг, Асано (Вейдандт, 75), Бебу.
Судья: Брих.
"Фортуна" - "Аугсбург" - 1:2 (1:0)
Голы: Раман, 39 (1:0). Хинтереггер, 57 (1:1). Хан, 76 (1:2).
"Фортуна": Ренсинг, Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Циммер, Моралес, Циммерманн, Штегер (Кенан Караман, 67), Соботтка, Хеннингс (Дукш, 75), Раман (Лукебакио, 79).
"Аугсбург": Гифер, Хинтереггер, Гауэлеув, Макс, Байер (Дансо, 90+1), Каиуби (Ку Джа Чхоль, 69), Шмид, Грегорич, Хедира, Хан, Рихтер (Чи Дон Вон, 79).
Предупреждение: Циммерманн, 80.
Судья: Шмидт.
"Герта" - "Нюрнберг" - 1:0 (1:0)
Гол: Ибишевич, 27.
Нереализованный пенальти: Исхак, 84 (вратарь).
"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Штарк, Миттельштедт (Ястржембски, 72), Торунарига, Лазаро, Дуда, Майер, Ибишевич (Груич, 88), Калу (Дардаи, 88).
"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Лайбольд, Бауэр (Эррас, 89), Мюль, Беренс (Кнелль, 81), Кубо, Петрак, Фукс, Салли (Паласиос Мартинес, 67), Исхак.
Предупреждения: Фукс, 36. Платтенхардт, 56. Ястржембски, 79. Бауэр, 80.
Судья: Вельц.
"Вольфсбург" - "Шальке" - 2:1 (1:0)
Голы: Брукс, 33 (1:0). Бенталеб, 86 - с пенальти (1:1). Гинчек, 90+4 (2:1).
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Виллиам, Камачо, Гилавоги (Герхардт, 46), Арнольд, Штеффен, Брекало (Мехмеди, 86), Вегхорст (Гинчек, 75).
"Шальке": Ферманн, Налду, Настасич, Сане, Рахман Баба, Калиджури, Сердар (Бенталеб, 83), Харит (Эмболо, 58), Маккенни, Ут, Бургшталлер (Тойхерт, 73).
Предупреждения: Виллиам, 15. Сане, 28. Гилавоги, 41. Маккенни, 47. Бургшталлер, 68. Вегхорст, 70. Герхардт, 79. Брукс, 85.
Удаление: Настасич, 65.
Судья: Иттрих.
"Фрайбург" - "Айнтрахт" - 0:2 (0:1)
Голы: Мюллер, 10 (0:1). Алле, 82 (0:2).
"Фрайбург": Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Штенцель, Франц, Хефлер, Гондорф, Петерсен, Вальдшмидт (Терраццино, 69), Нидерлехнер (Хелер, 73).
"Айнтрахт": Реннов, Тавата (Костич, 69), Да Коста, Виллемс, Сальседо, Н`Дика, Фернандеш, Торро, Гачинович (Блум, 88), Мюллер (де Гузман, 73), Алле.
Предупреждения: Мюллер, 49. Сальседо, 61. Гондорф, 62.
Судья: Грефе.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2018-2019/
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