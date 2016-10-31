15:24 | ФУТБОЛ — Германия

Виллаш-Боаш провел переговоры с "Вольфсбургом"

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Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может возглавить "Вольфсбург". Согласно Kicker, на днях стороны провели первый раунд переговоров. Подробности разговора сторон не сообщаются.

Ранее появилась информация о том, что 39-летний экс-наставник "Порту", "Челси" и "Тоттенхэма" начал учить немецкий язык. В частности, на одной из фотографий, размещенных на странице португальца в Instagram видны португальско-немецкий словарь и учебник "Немецкий как иностранный язык".

Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит" с 2014 по 2016 год и вместе с питерским клубом выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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