Виллаш-Боаш провел переговоры с "Вольфсбургом"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может возглавить "Вольфсбург". Согласно Kicker, на днях стороны провели первый раунд переговоров. Подробности разговора сторон не сообщаются.

Ранее появилась информация о том, что 39-летний экс-наставник "Порту", "Челси" и "Тоттенхэма" начал учить немецкий язык. В частности, на одной из фотографий, размещенных на странице португальца в Instagram видны португальско-немецкий словарь и учебник "Немецкий как иностранный язык".

Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит" с 2014 по 2016 год и вместе с питерским клубом выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.