"Вердер" разгромил "Вайхе Фленсбург" в Кубке Германии

В матче 1/16 финала Кубка Германии "Вердер" на выезде обыграл "Вайхе Фленсбург" (5:1). В составе победителей дубль сделал Мартин Харник.

Кубок Германии

1/16 финала

"Вайхе Фленсбург" - "Вердер" - 1:5 (1:3)

Голы: Писарро, 8 (0:1). Илидиу, 27 (1:1). Кайнц, 37 (1:2). Классен, 44 - с пенальти (1:3). Харник, 76 (1:4). Харник, 80 (1:5).

"Вердер": Павленка, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Фридль, Нури Шахин, Кайнц, Классен, М.Эггештайн (Мевальд, 79), Писарро (Харник, 66), Й.Эггештайн (Рашица, 78).

Судья: Райхель.

31 октября. Любек. Стадион "Lohmuhle".