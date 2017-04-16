"Вердер" одержал волевую победу над "Гамбургом"

В матче 29-го тура чемпионата Германии "Вердер" на своем поле одолел "Гамбург" – 2:1. На мяч Михаэля Грегорича хозяева ответили голами Макса Крузе и Флориана Кайнца. Этот результат позволил бременцам подняться на восьмое место в турнирной таблице. "Гамбург" остался на 14-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига

29-й тур

"Вердер" – "Гамбург" – 2:1 (1:1)

Голы: Грегорич, 6 (0:1). Крузе, 41 (1:1). Кайнц, 75 (2:1).

"Вердер": Видвальд, Мойсандер, Сане, Гарсия (Бауэр, 73), Гебреселассие, Велькович, Юнузович, Бартельс, Эггештайн, Гриллич (Кайнц, 63), Крузе (Баргфреде, 90).

"Гамбург": Матения, Маврай, Дикмайер, Сакаи, Острцолек, Хант, Холтби (Вальдшмидт, 83), Грегорич (Ласогга, 63), Костич (Ятта, 83), Юнг, Уоллас.

Предупреждения: Юнузович, 32. Гриллич, 35. Дикмайер, 70. Велькович, 90+4.

Судья: БРИХ (Германия).

16 апреля. Бремен. Стадион "Везерштадион Платц".