"Вердер" обыграл "Вольфсбург" и догнал лидера бундеслиги

"Вердер" обыграл "Волфсбург" в матче 7-го тура чемпионата Германии - 2:0. По мячу в этой встрече забили полузащитник Дэви Классен и нападающий Йоханнес Эггештайн.
Бременцы набрали 14 очков и догнали дортмундскую "Боруссию", у которой на матч меньше.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
7-й тур
"Вердер" - "Вольфсбург" - 2:0 (1:0)
Голы: Классен, 35 (1:0). Й.Эггештайн, 86 (2:0).
"Вердер": Павленка, Лангкамп, Мойсандер, Гебреселассие, Аугустинссон, Баргфреде, Кайнц (Писарро, 75), Классен (Мевальд, 89), М.Эггештайн, Крузе, Осако (Й.Эггештайн, 83).
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Тиссеран (Реджбецай, 86), Виллиам, Юнус Малли (Гинчек, 59), Арнольд, Штеффен (Блащиковски, 78), Брекало, Вегхорст.
Предупреждения: Кайнц, 43. Виллиам, 45+1. Гинчек, 63.
Судья: Петерсен (Германия).
5 октября. Бремен. Стадион Weserstadion Platz.