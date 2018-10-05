"Вердер" обыграл "Вольфсбург" и догнал лидера бундеслиги

"Вердер" обыграл "Волфсбург" в матче 7-го тура чемпионата Германии - 2:0. По мячу в этой встрече забили полузащитник Дэви Классен и нападающий Йоханнес Эггештайн.

Бременцы набрали 14 очков и догнали дортмундскую "Боруссию", у которой на матч меньше.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

7-й тур

"Вердер" - "Вольфсбург" - 2:0 (1:0)

Голы: Классен, 35 (1:0). Й.Эггештайн, 86 (2:0).

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Мойсандер, Гебреселассие, Аугустинссон, Баргфреде, Кайнц (Писарро, 75), Классен (Мевальд, 89), М.Эггештайн, Крузе, Осако (Й.Эггештайн, 83).

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Тиссеран (Реджбецай, 86), Виллиам, Юнус Малли (Гинчек, 59), Арнольд, Штеффен (Блащиковски, 78), Брекало, Вегхорст.

Предупреждения: Кайнц, 43. Виллиам, 45+1. Гинчек, 63.

Судья: Петерсен (Германия).

5 октября. Бремен. Стадион Weserstadion Platz.