Ватцке верит, что Гетце полноценно вернется в строй

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке выразил надежду, что полузащитник команды Марио Гетце сможет вернуться на высокий уровень. В феврале стало известно, что у 24-летнего хавбека выявлено нарушение обмена веществ, что могло привести к завершению карьеры.

– У нас есть большие обоснованные надежды, – приводит Bild слова Ватцке. – Если лечение будет продолжаться так же, как оно проходит сейчас, тогда, думаю, в среднесрочной перспективе он снова сможет вносить большой вклад в нашу игру.

Как у него дела сейчас? В соответствии со сложившейся ситуацией. Когда в решающей стадии сезона пропускаешь Лигу чемпионов и матч против "Баварии", у тебя, как у профессионального футболиста, дела не очень – это факт.