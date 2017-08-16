В Германии с предстоящего сезона будут использоваться видеоповторы для арбитров

Немецкий футбольный союз (DFB) на своем официальном сайте объявил о внедрении с предстоящего сезона видеоповторов для судей. Эта технология будет использована во всех матчах бундеслиги.

В DFB подчеркивают, что эта технология доказала свою эффективность и сделает работу арбитров более прозрачной. Кроме того, на стадионах будут показаны повторы моментов, в которых судья обращался к повторам. Этот элемент введут с третьего тура, поскольку клубам требуется время для обеспечения рабочей технологии вывода повторов на экраны стадионов.