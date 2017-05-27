Усман Дембеле: "Победа в Кубке станет огромным достижением "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле надеется на победу в финале Кубка Германии против "Айнтрахта". Матч пройдет сегодня, 27 мая, на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 21.00 по московскому времени.



– Я очень доволен тем, как прошел сезон, – приводит Bundesliga.com слова Дембеле. – Победа в Кубке станет огромным достижением для клуба.

Гол в ворота "Баварии" в полуфинале розыгрыша стал одним из самых зрелищных в моей карьере. Меня потом поздравила мама, которая сказала: "Теперь вам необходимо обыграть "Айнтрахт", в противном случае все было зря".

"СЭ" проведет трансляцию финала Кубка Германии