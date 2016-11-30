15:40 | ФУТБОЛ — Германия

Ули Хенесс: "До 2018 года решим, какую должность в "Баварии" займет Лам"

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Президент "Баварии" Ули Хенесс отметил важность защитника Филиппа Лама в игре команды. По его словам, на данный момент 33-летний немец является незаменимым для мюнхенского клуба.

- Мне хочется, чтобы Лам играл за "Баварию" до конца контракта, который истекает 30 июня 2018 года, - приводит Sport Bild слова Хенесса. - Он остается выдающимся футболистом и нужен команде.

На данный момент мы не можем заменить его как игрока и как личность. Не зря он носит капитанскую повязку. У нас впереди достаточно времени, чтобы подумать, какую должность в клубе будет занимать Лам после окончания контракта.

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