Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель может возглавить "Баварию", сообщает Sky Sport Germany. 44-летний тренер является одним из кандидатов на освободившийся после увольнения Карло Анчелотти пост.

Ранее сообщалось, что на место претендует также наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн, который может возглавить "Баварию" летом 2018 года. Отмечается, что председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге – давний поклонник работы Тухеля. специалист летом покинул "Боруссию" и в данный момент находится без работы.