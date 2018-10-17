Трансфер Витселя в "Боруссию" посчитали лучшим в мире

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес признался, что считает переход полузащитника Акселя Витселя летом из "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в дортмундскую "Боруссию" за 20 миллионов евро лучшим в этом сезоне.

- Лучший переход в мире этого сезона - трансфер Акселя Витселя в "Боруссию". То, что он дает команде за относительно небольшую сумму трансфера, делает его лучшим приобретением этого трансферного периода. "Боруссия" заслуживает огромного признания за приобретение Акселя, - цитирует Sport Bild Мартинеса.

29-летний Витсель провел в этом сезоне за "Боруссию" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

Напомним, что с 2012 по 2017-й год игрок выступал за "Зенит". В составе петербургского клуба он стал чемпионом России, победителем Кубка страны, двукратным обладателем национального Суперкубка.