10:19 | ФУТБОЛ — Германия

Томас Мюллер: "Айнтрахт" заставил "Баварию" ошибаться"

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Нападающий "Баварии" Томас Мюллер подчеркнул, что начало матча 24-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом" (3:0) получилось сложным. По его словам, в первой половине встречи мюнхенцы допустили много ошибок.

- Начало матча было сложным, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Мюллера. - В первые 30 минут мы были недостаточно сконцентрированными, допустили много ошибок. "Айнтрахт" высоко оборонялся и заставил нас ошибаться. Однако они не смогли использовать свои моменты, и мы в итоге победили за счет своего класса.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2017/03/stimmen-nach-dem-frankfurt-spiel

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Материалы REN-TV

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