Томас Мюллер: "Айнтрахт" заставил "Баварию" ошибаться"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер подчеркнул, что начало матча 24-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом" (3:0) получилось сложным. По его словам, в первой половине встречи мюнхенцы допустили много ошибок.

- Начало матча было сложным, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Мюллера. - В первые 30 минут мы были недостаточно сконцентрированными, допустили много ошибок. "Айнтрахт" высоко оборонялся и заставил нас ошибаться. Однако они не смогли использовать свои моменты, и мы в итоге победили за счет своего класса.