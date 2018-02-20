Тиагу Алькантара: "Я рад возвращению, но пока не готов на сто процентов"

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара, восстановившийся после травмы, отметил, что пока не готов на сто процентов. Он также добавил, что стабильность придет с игровой практикой.

Алькантара вышел на поле в матче 23-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (2:1) и отыграл 62 минуты.

– Я рад возвращению, но пока не готов на сто процентов, – приводит TZ слова Алькантары. – Каждый футболист знает, что стабильность приходит с игровой практикой – это один из главных аспектов в нашем виде спорта.

Напомним, что до этого Алькантара не выходил на поле с 22 ноября, когда получил травму в игре с "Андерлехтом" в Лиге чемпионов.